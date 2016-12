Savona, a 100 all'ora sulla passeggiata tra la folla: arrestato moldavo ubriaco

Attimi di terrore a Savona, quando un giovane moldavo ubriaco, a bordo di un'auto rubata nei giorni scorsi, si è lanciato ai 100 km all'ora sulla passeggiata rischiando di investire i passanti. Una strage sfiorata e finita con l'arresto dell'uomo da parte della polizia che ne ha evitato anche il linciaggio. L'accusa è tentato omicidio plurimo e ricettazione, guida in stato di ebbrezza e violazione della legge sui permessi di soggiorno.

Per fermare l'automobilista, un giostraio gli ha lanciato contro una sedia mentre altri passanti, diverse famiglie con bambini, terrorizzati hanno tempestato di chiamate il centralino della questura.



Sul posto quattro pattuglie che sono riuscite a fermare l'automobilista pirata finito in una strada senza uscita. Interrogato dalla pm Chiara Venturi ha detto che non gli piacciono "queste cose davanti alla giustizia italiana".