Sarzana, architetto morto: ucciso con un colpo di pistola in bocca | Ipotesi suicidio la più probabile

E' morto con un colpo di revolver calibro 38 sparato in bocca Giuseppe Stefano Di Negro, l'architetto spezzino 50enne trovato con il cranio fracassato sulle rive di un torrente a Sarzana (La Spezia), nel quartiere Braida, sabato sera. Il proiettile, che ha provocato una profonda ferita nella zona occipitale del cranio, è stato poi trovato dal medico legale in sede autoptica. La polizia non esclude il suicidio.

La polizia è orientata dunque a considerare la morte del Di Negro come un suicidio. Il proiettile rinvenuto nel cranio dell'uomo durante l'autopsia è compatibile con il revolver calibro 38 special di proprietà del padre di Giuseppe Stefano Di Negro, pistola che secondo quanto appreso non si troverebbe più in casa del genitore dell'architetto. La questura non ha comunque ancora confermato il ritrovamento dell'arma.