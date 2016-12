Sarzana,50enne accoltella fratello

23:35 - Al culmine di una lite ha impugnato un coltello da cucina e sferrato una coltellata al fratello. E' successo in un'abitazione del centro di Sarzana, nello Spezzino. Durante il litigio uno dei due fratelli, cinquantenni, ha sferrato un violento fendente colpendo l'altro in pieno petto. Le urla hanno richiamato l'attenzione dei vicini di casa, che hanno lanciato l'allarme. Le condizioni dell'uomo ferito non sarebbero gravi.