Sanremo, Comune di nuovo nei guai "5.675 ore di straordinari in tre mesi"

L'indagine parte dalla precedente inchiesta "Stakanov", ma, come scrive il Secolo XIX, con una possibile nuova parte lesa, oltre al Comune, la Prefettura. Tra aprile e giugno infatti 170 dipendenti "hanno contabilizzato 5.675 ore di straordinario elettorale, per un costo finale di 80mila euro. Cinquantamila a carico di Palazzo Bellevue, trentamila della Prefettura". Inoltre anche la Corte dei Conti ha aperto un fascicolo e potrebbe inviare i propri ispettori a breve.



A parlare del sistema criminale sono stati altri dipendenti non indagati. Un testimone in particolare ha raccontato che era in atto un vero e proprio sistema con lo scopo di "spartirsi la torta". Alcuni impiegati addirittura rientravano dalla malattia o rinunciavano alla "104", permessi lavorativi per assistere i disabili in famiglia. A organizzare la macchina elettorale era stato il responsabile del Servizio anagrafe Roberto Tedeschi, ai domiciliari dal 22 ottobre.