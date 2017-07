Sanità, in Liguria dipendenti "spiati" con microchip nei camici | Sindacati: "Grave violazione della privacy"

Come racconta il quotidiano "La Repubblica", nessuno dei 22mila dipendenti della Sanità pubblica ligure era stato avvertito della novità che riguarderebbe tutti coloro che lavorano in divisa (dai medici, ai barellieri, passando per specializzandi e uscieri).



I vertici: "Necessario per non perdere i capi" - "Il camice e il microchip identificano la persona, sono associati a quel dipendente — ha spiegato a "Repubblica" Luigi Bottaro, direttore della Asl Tre Genovese — in modo che i capi, dopo essere stati lavati, tornino alla base di partenza, cioè ai proprietari. Per evitare, così, che possano finire ad altri".



Sindacati: "Violazione della privacy e rischio per la salute" - Ma la spiegazione non sembra però convincere i diretti interessati che parlano di un controllo fuorilegge sul posto di lavoro e temono inoltre che il dispositivo possa costituire un rischio della salute. Anche perché, viene sottolineato in una lettera inviata ai vertici ospedalieri, come alcuni dipendenti potrebbero avere contemporaneamente addosso tre differenti Gps, uno nella camicia, uno nei pantaloni, l’altro nella giacca.