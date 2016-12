7 marzo 2015 Salvini a Genova, protesta dei centri sociali: "Fuori la Lega dalla nostra città antifascista" "Uccidere un fascista non è reato", hanno urlato i partecipanti al corteo contro il leader del Carroccio Tweet google 0 Invia ad un amico

19:08 - "Fuori la Lega dalla nostra città antifascista". Questo il grido di protesta che ha accolto a Genova il leader della Lega Matteo Salvini. "Uccidere un fascista non è reato", hanno urlato i partecipanti al corteo dei centri sociali. La manifestazione non autorizzata, con circa 150 persone, è poi terminata nella centrale piazza de Ferrari. Salvini si è recato a Genova per incontrare Edoardo Rixi, candidato alla presidenza della Regione Liguria.

I partecipanti al corteo dei centri sociali hanno rotto due targhe di Viale Ugo Venturini, intitolato al militante dell'Msi che fu ucciso da estremisti di sinistra durante un comizio di Giorgio Almirante nel 1970. La strada è stata intitolata dall'ex sindaco Pd Marta Vincenzi nel 2012.



"Qui in teatro - ha commentato il leader leghista - c'è la Genova democratica, quella che lavora e non gira col volto coperto. Gli squadristi sono fuori da questo teatro, non dentro". Una risposta non solo ai centri sociali ma anche alla candidata del Pd (e attuale assessore regionale alle Infrastrutture e alla Protezione Civile) Raffaella Paita, che in un tweet aveva messo in guardia dal pericolo fascista: "Salvini vuole liberare la Liguria. Gli ricordo che qui i fascisti hanno perso già una volta". "Alla Paita - ha detto il leader del Carroccio - dico che la pagano per difendere il suolo e l'ambiente, per far viaggiare la gente sui treni in maniera normale e non per immaginare ipotetici fascisti che popolano solo i suoi incubi perché il fascismo non tornerà. Lo annunciamo all'assessore che avrebbe dovuto evitare le alluvioni: il fascismo è finito".



Salvini ha quindi sottolineato come quella della Liguria "non è una battaglia locale. Oggi Renzi si sente come un imperatore che decide sulla vita e sulla morte di 60 milioni di sudditi. Se vinciamo e gli portiamo via la Liguria con lo strapotere delle Coop e dei sindacati un'ora dopo Renzi si dimette e va a casa e noi governiamo l'Italia".



"La Liguria - ha proseguito - è l'esempio dello strapotere della sinistra che qui ha fatto le peggiori porcherie perché tanto il voto è clientelare. Noi vogliamo liberare le energie pulite di questa terra. La sinistra e il Pd ritengono Genova e la Liguria come una cosa loro. Possono combinarne di tutti i colori ma tanto pensano di rivincere perché sanno che i voti sono delle clientele: apro la coop, ti assumo il cugino, il sindacato, il porto".



La Lega invece, ha sottolineato, conta "di far ripartire una Regione che dopo 10 anni di 'burlandismo' è bloccata. Qualche anno fa c'erano 50 mila italiani che venivano a farsi curare negli ospedali liguri, oggi ci sono 20 mila liguri che vanno a farsi curare altrove. C'è una Regione ferma che ha tutte le potenzialità per correre ma che è drammaticamente ferma, noi contiamo che il centrodestra unito con Edoardo Rixi candidato possa farla ripartire".