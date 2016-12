Salma non benedetta, fratello Aicha: "Don dice di essere stato minacciato"

"Quel prete ha aggiunto dolore ad altro dolore" - "Purtroppo questa storia sta alimentando odio e gli estremisti ora sono capaci di strumentalizzare questa storia sostenendo che i cristiani non rispettano i musulmani. E questo io non lo voglio - ha affermato il fratello di Aicha -. Quel prete ha aggiunto dolore ad altro dolore. Non sono amareggiato per la benedizione, ma per il fatto che non ha nominato mia sorella. Aicha era musulmana, ma rispettava anche la fede cristiana. Era stata a Lourdes, rispettava i santi e la chiesa", ha aggiunto.



"Posso anche perdonarlo" - E ancora: "Io posso anche perdonarlo, come lo perdona la mia famiglia ma il suo atteggiamento ha complicato le cose". "Voglio lanciare un messaggio di pace: siamo tutti fratelli, amiamoci come ha chiesto il nostro e il vostro Dio prima che qualcuno possa fare del male. Io mi sono sposato con una donna cristiana. Vivo con lei e con lei ho insegnato ai miei figli di 18 e 16 anni il bene", ha proseguito Bellamoudden.



Il vescovo di Albenga: "Sono rimato ferito" - "Sono rimasto ferito per quanto si dice sia accaduto. Parlerò con don Angelo, lui mi spiegherà. Spero che il suo comportamento non sia stato segnato da pregiudizi". Così il vescovo della diocesi di Albenga, mons. Borghetti, ha commentato la vicenda. "Bisogna andare a scuola di buon senso", ha sottolineato. Intanto il parroco ha fatto sapere: "Io non me la sento di rilasciare dichiarazioni fin tanto che non parlerò con il vescovo".