Ruba 3 cuccioli di cocker nel Savonese: smascherata Crudelia De Mon elvetica

A far partire le indagini, come riporta La Stampa, è stata la denuncia presentata da Simona Saccone Tinelli, titolare dell'allevamento "Cocker Old English Sir" da dove i cuccioli sono stati sottratti. "A fine dicembre mi era stata presentata una sedicente toelettatrice svizzera che voleva adottare due cani", racconta.



"Visitando il terreno di Stella in cui li teniamo - aggiunge - aveva scelto due femmine e nel frattempo un'altra femmina era stata presa da una conoscente. Ma, mentre predisponevo con l'Asl tutti i documenti, ho scoperto che, approfittando del fatto che glieli avevo lasciati in custodia per alcune ore, la signora svizzera si era presa tutti e tre i cani e li aveva portati oltreconfine". E poco dopo Capodanno altri tre cani sono stati rubati nottetempo dal recinto.



I sospetti sono caduti subito sulla donna, fino a che è stata smascherata tramite un annuncio su Facebook in cui cercava di vendere i cuccioli rubati. "Forse pensavano che fossimo piagnucoloni che si chiudono in un angolo - commenta Simona Saccone Tinelli - invece siamo battaglieri e non ci fermiamo. Ora faremo una pagina Facebook con foto e numeri di microchip dei cani rubati che ci verranno segnalati. Chissà quante persone pensano di aver smarrito un cane e invece è finito in questi giri".