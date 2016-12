Ritrovato sano e salvo bimbo autistico scomparso nel Genovese

E' stato ritrovato vivo ed in buone condizioni il bambino autistico e sordo scomparso da un agriturismo nel Genovese. Il bambino è stato riconsegnato ai genitori. "Noi ci siamo spaventati, lui invece non si è accorto di nulla e quando lo abbiamo ritrovato era intento a tirare sassi in un rigagnolo d'acqua e ogni tanto lanciava un urletto", ha detto la madre del titolare dell'agriturismo.