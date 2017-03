Respinto da Francia a Ventimiglia, si butta in dirupo: grave migrante

Un migrante di origini afghane si è buttato in un dirupo dopo essere stato respinto dalla polizia francese al valico di frontiera di Ponte San Luigi, a Ventimiglia. L'uomo stava per essere accompagnato su un pullman diretto a Taranto quando improvvisamente ha scavalcato un muretto e si è lanciato nel vuoto, compiendo un volo di una ventina di metri. E' stato trasferito in elicottero in gravi condizioni all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.