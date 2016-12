Respinti cinque libici a Genova

La polizia di frontiera ha respinto cinque cittadini libici sbarcati a Genova da un traghetto proveniente da Tunisi. Gli uomini, che viaggiavano con tre Hyundai e due Toyota nuove, non avrebbero risposto in modo soddisfacente alle domande degli agenti, ai quali hanno detto di essere uomini d'affari e di essere diretti genericamente in Nord Europa. Avevano passaporti senza visto di ingresso in Italia e i documenti delle auto erano in parte regolari.