10 dicembre 2014 Rapallo, uccide la moglie e si getta col figlio neonato dal balcone di casa Nell'appartamento è stato trovato il cadavere di Gisella Mazzoni, uccisa a coltellate. La coppia si stava separando ma lui non voleva. L'omicidio-suicidio era stato annunciato con un sms

00:46 - L'ha uccisa con 4 coltellate poi ha afferrato suo figlio, un anno appena, e con lui si è gettato dal quinto piano della palazzina, a Rapallo, dove viveva con la moglie Gisella Mazzoni, il piccolo Francesco e due cani. Alessio Loddo si è ucciso mettendo fine anche alla vita di suo figlio dopo aver trucidato la donna. L'omicidio-suicidio era stato annunciato con un sms alla sorella: "La uccido poi uccido me stesso". Così ha fatto.

I passanti hanno sentito il tonfo sul selciato, si sono dati la voce, è arrivata l'ambulanza. I corpi senza vita di Francesco e Alessio sono stati raccolti e portati via mentre arrivavano i carabinieri. I militari hanno in fretta salito le scale per cercare nell'appartamento dei due una causa, una giustificazione al suicidio. Ma sulla porta dell'appartamento c'era un biglietto: "non suonate", l'indizio di un'altra tragedia. La porta è stata sfondata. I carabinieri hanno trovato il corpo di Gisella, in terra. Quattro coltellate, un lago di sangue, un omicidio che ha chiuso una storia fatta di litigi e violenze. Un omicidio che sembra annunciato.



Secondo quanto si dice in paese, Gisella da un po' di tempo cercava di mandare via di casa Alessio Loddo che aveva sposato da un paio d'anni. Loddo, che gli amici di lei definiscono violento, avrebbe già avuto alcune denunce per maltrattamenti formalizzate da altre donne della sua vita. "Era una coppia che litigava tanto", raccontano i volontari della Croce Bianca di Rapallo, che proprio al primo piano della palazzina dove abitavano Alessio e Gisella gestiscono una casa-rifugio per le famiglie in difficoltà.



Alessio Loddo era un libero professionista e non ha avuto mai, dicono gli amici, problemi di droga. Gisella Mazzoni era casalinga. La coppia apparentemente non aveva problemi di soldi, anche perché erano supportati dai genitori. Ma aveva problemi di convivenza: lei voleva separarsi, lui non l'accettava.