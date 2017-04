Ragazza uccisa a coltellate nel Savonese, il fidanzato si costituisce

Una 21enne, Janira D'Amato, è stata uccisa in casa a Pietra Ligure, nel Savonese: a trovare il cadavere, steso sul pavimento del salotto, sono stati i carabinieri, avvertiti dal fidanzato, il 20enne Alessio Burastero. Dopo il delitto il giovane si è presentato dai militari per costituirsi, ed è stato fermato per omicidio.