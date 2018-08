Ponte Morandi, Cgil Liguria: "Giusto ragionare sulle concessioni"

Dopo il crollo del ponte Morandi, "di fronte alla morte e ai problemi che si stanno via via delineando non c'è risarcimento possibile". A sostenerlo è la Cgil ligure, secondo cui è "corretto, come sostiene il governo, ragionare sul sistema delle concessioni". In una nota il sindacato sottolinea quindi che "le responsabilità vanno accertate perché il crollo non è e non potrà mai essere una tragica fatalità".