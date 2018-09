Ponte Genova, i tecnici di Autostrade sapevano dei problemi già dal 2015

"Un'opera come le altre" - Stando alle carte in mano a Repubblica, l'intervento al ponte Morandi avrebbe dovuto essere un intervento importante ma di routine per allungare la vita della infrastruttura fino al 2038, anno in cui sarebbe dovuta terminare la concessione. Sul Morandi l'unico grosso intervento strutturale era avvenuto 22 anni prima. I controlli trimestrali e annuali (un po' più approfonditi) fatti dalla società Spea non avevano segnalato problemi urgenti ma solo un degrado compatibile con l'età del ponte.



I mancati segnalatori sul Morandi - Eppure nel giugno del 2015 Autostrade commissiona alla Ismes (società del gruppo Cesi) uno studio sulle procedure di sorveglianza e il monitoraggio statico. Se tutto andava bene, perché far fare questo studio? Probabilmente qualcuno all'interno del gruppo Autostrade aveva dubbi sulla effettiva sicurezza del ponte. Nel primo trimestre 2016 Ismes consegna il rapporto e suggerisce di implementare le ispezioni e soprattutto l'installazione di sensori a monitoraggio continuo per saggiare la staticità del ponte in relazione alle condizioni meteo, di traffico elevato e di terremoti. Solo il 12 ottobre 2017 però il cda di Autostade dà il via libera ai lavori di ristrutturazione o meglio, alla richiesta di lavori al ministero per 20 milioni. I famosi sensori vengono inseriti in questi lavori la cui partenza era prevista, ormai, nel 2019.