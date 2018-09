Ponte Genova, 2 progetti Autostrade per demolizione e ricostruzione

Autostrade avrebbe pronti due progetti, uno più lungo e uno più rapido, di demolizione e ricostruzione del ponte Morandi di Genova. La società consegnerà i piani giovedì in Regione Liguria al governatore e commissario per l'emergenza Giovanni Toti. Il commissario per la ricostruzione sarà "un tecnico, non un politico, possibilmente una figura manageriale", ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti.