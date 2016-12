12:00 - A Genova un uomo è stato arrestato per aver massacrato di botte la convivente. Ad allertare la polizia un vicino di casa che ha sentito le urla dalla donna, di 40 anni. E' stata lei stessa ad aprire la porta agli agenti, con gli occhi praticamente chiusi per le lesioni. La 40enne è ora ricoverata con alcuni traumi al volto, ne avrà per 40 giorni. L'uomo aveva precedenti penali specifici.