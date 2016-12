11:51 - E' disperso in mare da lunedì sera e finora le ricerche sono state vane. Si tratta di Angelo Pasquasio, 65 anni, un pescatore amatoriale di Loano (Savona), la cui barca è stata trovata vuota nel tratto di mare davanti a Pietra Ligure. Le operazioni per rintracciarlo sono continuate per tutta la notte: sono impegnati sommozzatori e motovedette di vigili del fuoco e capitaneria di porto, e anche un elicottero.