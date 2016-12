Pedofilia, arrestato ex sacerdote

I carabinieri di Albenga, nel Savonese, hanno arrestato il 79enne Giorgio Barbacini, ex sacerdote di Savona condannato per pedofilia in via definitiva a tre anni e sei mesi. L'uomo, vivendo all'estero, era stato finora irreperibile, ma appena tornato nella sua abitazione di Albenga i militari lo hanno arrestato. Gli abusi sessuali risalgono alla primavera del 2000, quando don Giorgio era responsabile della comunità "Migrantes" di Savona.