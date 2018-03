Padre denuncia il figlio per salvarlo dalla droga:3 arresti a Genova

Preoccupato per il figlio 28enne tossicodipendente, entrato in depressione dopo la morte della madre, e circuito da una coppia che si era installata nella sua abitazione, dove aveva attivato un giro di droga, un padre ha denunciato il fatto alla polizia. E' successo in una zona popolare di Genova. Dopo la segnalazione, gli agenti hanno eseguito un blitz nella casa del figlio trovando 6 chili di droga e arrestando i tre.