Nuovo allarme bomba a La Spezia

Allarme bomba per una borsa sospetta abbandonata sotto i portici di piazza Brin, alla Spezia. E' il secondo in pochi giorni. I carabinieri hanno transennato l'area e sul posto ci sono gli artificieri. Si tratta di un borsone da palestra scuro, lasciato in un quartiere popolato da molte etnie e a pochi metri da una chiesa. Solo pochi giorni fa sempre alla Spezia un altro allarme bomba era stato dato da un cittadino per una macchina sospetta.