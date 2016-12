Monte Bocco,55enne precipita: morto

Un escursionista 55enne residente a Genova è morto dopo essere precipitato per 150 metri dalla cresta del Monte Bocco sull'Appennino Tosco-Emiliano. L'uomo, che era in compagnia di alcuni amici, stava eseguendo l'ascensione del Bocco nel comune di Comano quando è scivolato. Sul posto è arrivato l'elicottero che ha calato un rianimatore e una squadra del Soccorso alpino. Ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.