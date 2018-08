Migranti, Procura Genova: "Se non impegnati sono dediti a spaccio"

"Le attività sono il miglior deterrente per i reati. Abbiamo notato che tra i richiedenti asilo legati a centri che non li impiegano in attività vi è una maggiore propensione allo spaccio". Lo segnala il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi, parlando di un'operazione antidroga effettuata in città, che ha portato all'arresto di 13 pusher, sei dei quali richiedenti asilo. "Ci sono centri buoni - precisa il procuratore - e altri senza programmi".