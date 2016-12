Migranti,presidio a oltranza al confine tra Ventimiglia e la Francia

Presidio a oltranza di almeno 150 migranti a Ventimiglia, al confine con la Francia. Nel pomeriggio di sabato i profughi erano partiti in corteo dalla chiesa di Sant'Antonio, dove sono ospitati da settimane, per raggiungere il confine. Quando sono arrivati nella zona del forte dell'Annunziata sono stati bloccati dalle forze dell'ordine. Anziché tornare nei locali della parrocchia, però, i migranti hanno deciso di accamparsi in strada.