Migranti,polizia francese a confine

Camionette della polizia nazionale francese si sono dispiegate al valico di ponte san Ludovico fra Italia e Francia dove sul lato italiano sono una quarantina i profughi, in gran parte eritrei, ai quali la Croce Rossa sta distribuendo acqua e generi di conforto. Presente sul posto il sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano secondo il quale la situazione è "preoccupante". "Noi siamo qui come Comune anche se non sarebbe il nostro compito", afferma.