Migranti, ordinato lo sgombero degli accampamenti a Ventimiglia

Il sindaco di Ventimiglia, Enrico Ioculano, ha emesso un'ordinanza urgente per lo sgombero degli "accampamenti non autorizzati" in cui vivono i migranti. La decisione, spiega il primo cittadino, è stata presa per motivi di igiene, sanità, incolumità pubblica e sicurezza urbana. I profughi, un centinaio, da due settimane si sono radunati lungo il fiume Roja con l'aiuto dei "No border". Lo sgombero avverrà entro 48 ore dalla notifica.