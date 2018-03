Migranti, matrimoni o assunzioni falsi: Cc sgominano banda ligure

Operazione contro il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina da parte dei carabinieri, che hanno sgominato una banda criminale attiva in particolare in Liguria. Eseguiti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, perquisizioni e sequestri nei confronti di soggetti italiani ed egiziani responsabili di favoreggiamento e falso per induzione. L'operazione è scattata alle prime luci dell'alba.