Meteo Liguria, ancora allerta rosso: in arrivo nuova perturbazione

Brutte notizie sul fronte meteo per la Liguria. E' in arrivo sul centro-Levante della regione un nuovo fronte di perturbazione anche a causa della rotazione dei venti che favorisce il rientro del vento di scirocco al posto delle raffiche di tramontana che in mattinata hanno costretto in mare le celle temporalesche organizzate. Confermato l'allerta rosso fino alla mezzanotte di venerdì emanato giovedì dalla Protezione civile regionale.