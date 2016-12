13 novembre 2014 Maltempo, un'altra vittima al Nord Gabrielli: "La gente è esasperata" La perturbazione che ha messo in ginocchio il Settentrione si allontana. Tregua fino a venerdì, quando la situazione tornerà critica soprattutto sul territorio ligure Tweet google 0 Invia ad un amico

14:40 - Il maltempo causa un'altra vittima. Il corpo di Armando Vagni, 36 anni, operaio del Comune di Moscazzano (Crema), è stato recuperato dai vigili del fuoco. Nella notte il giovane era intervenuto per aprire una chiusa ed evitare l'esondazione della roggia Mulino. Intanto la perturbazione concede una breve tregua: nuova allerta da venerdì sera in Liguria, dove sono attese forti piogge. Gabrielli: "La gente è stanca, la rabbia si sta diffondendo".

Il maltempo continua a fare vittime: l'ultima è un giardiniere di 36 anni rimasto incastrato in una pala di un mulino a Crema mentre stava tentando di aprire una chiusa per far defluire l'acqua. Per le prossime ore è prevista una tregua, già in serata una nuova perturbazione atlantica raggiungerà il nord ovest, colpendo zone della Liguria del Piemonte e della Lombardia che sono praticamente al collasso.



Ora a far paura è il Po: il grande fiume ha superato abbondantemente i livelli di guardia, facendo registrare a Piacenza i 7 metri sopra lo zero idrometrico e nelle prossime ore è attesa la piena. "Non ci fa dormire sonni tranquilli - conferma il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli - prevediamo che si possa arrivare ad una criticità elevata nel tratto tra Casalmaggiore, in provincia di Cremona, e il delta".



L'Agenzia interregionale per il Po indica infatti "nuovi incrementi" dei livelli del tratto mediano del fiume nelle prossime 24-48 ore, tanto che "non si puo' escludere" che l'acqua, dopo aver invaso le golene aperte potrebbe interessare anche gli argini delle golene chiuse. Vale a dire, traducendo dal burocratese, zone abitate che non dovrebbero esserlo proprio perché si tratta di aree di sfogo del fiume. "Questo è il paese in cui viviamo" dice sconsolato il capo della Protezione Civile.



In Piemonte, dove dopo 36 ore è stata riaperta la linea internazionale del Sempione, la stima dei danni ha già raggiunto i cento milioni. I laghi Maggiore e Orta, esondati nei giorni scorsi, hanno smesso di crescere mentre in provincia di Ivrea è isolato il paese di Ribordone a causa di un grosso masso che, staccatosi dalla montagna, è finito sulla provinciale. Frane, smottamenti e allagamenti sono comunque segnalati in tutto il Piemonte settentrionale, nell'alessandrino e nell'astigiano, anche se non piove più.



Rientra l'allarme anche a Milano: il Seveso è tornato negli argini e domani riapriranno le scuole nella zona 9,a nord della città, interessata dagli allagamenti di ieri. In provincia invece la situazione piu' difficile e' quella di Settala, dove si sono registrati allagamenti in tutto il territorio. Problemi anche nella zona di Melzo e nei comuni vicini di Villasanta e Arcore, in provincia di Monza e Brianza.



Non va meglio nella Liguria alluvionata, dove si è rischiato un nuovo dramma: una donna che era in auto nella zona di Carasco, lo stesso paese dove vivevano i due anziani coniugi travolti dal fango nella loro casa, è stata investita da una frana staccatasi dalla collina. Ma è tutta l'area di Lavagna e Chiavari, entroterra compreso - così come la stessa Genova e parte del ponente - ad essere a rischio massimo. Per questo preoccupa e molto la nuova perturbazione che a partire da venerdì sera porterà piogge diffuse e venti con raffiche fino a 70-80 km orari.