Maltempo sulla Liguria: allerta rossa a Genova, domani scuole chiuse

La Protezione Civile Regionale della Liguria ha emanato l'allerta rossa per piogge diffuse per venerdì in tutto lo Spezzino in tutta la provincia di Genova e nella parte costiera e del primo entroterra del savonese fino a Capo Noli. Nella notte la situazione andrà via via peggiorando e per questo il comune di Genova ha già annunciato che le scuole resteranno chiuse.