15:55 - Nuove perturbazioni in arrivo e ancora allerta 2, la massima, in Liguria. L'ha emanata la Protezione civile per il Ponente della regione: attenzione massima dalle 15 di domenica alle 14 di lunedì da Ventimiglia a Noli, in Val Bormida e Valle Stura. Allerta 1, con gli stessi orari, sul litorale genovese e parte di quello savonese fino a Portofino. Criticità ordinaria, senza stato di allerta, nel Levante ligure.