Maltempo Liguria, tracima fiume Entella:cittadini via da piani bassi

La situazione del fiume Entella sta peggiorando e nell'ultima mezz'ora sono stati superati i livelli di guardia. Per questo il Comune di Chiavari (Genova) ha invitato ad abbandonare tutte le abitazioni site ai piani bassi nelle zone vicine alla foce del fiume e a non raggiungere box o scantinati per mettere in salvo beni materiali. L'allarme è scattato e i soccorritori sono in stato di allerta massima per fronteggiare eventuali esondazioni.