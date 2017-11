Maltempo Liguria,Toti: preoccupati per la notte, situazione dinamica

"Siamo di fronte ad una situazione meteorologica molto dinamica, siamo preoccupati per la notte". Lo scrive in una nota il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, commentando l'aggiornamento meteo effettuato dalla protezione civile. "Abbiamo messo a disposizione dei cittadini tutti i mezzi per fornire informazioni in tempo reale e ci raccomandiamo di avere grande prudenza, limitando gli spostamenti", aggiunge.