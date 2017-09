Maltempo Liguria, decaduta allerta rosso: ancora disagi a Levante

Permane l'allerta giallo in Liguria per la perturbazione che ha portato la Protezione civile della regione a emanare un allerta rosso, poi decaduto. Il maltempo si sta dirigendo verso la Toscana. Secondo le prime informazioni, danni non significativi se non qualche allagamento nel Tigullio, in particolar modo a Chiavari e Rapallo, e Portofino. I temporali hanno scaricato soprattutto in mare.