16 novembre 2014 Maltempo in Liguria, vigili cercano il 67enne disperso nel Genovese Luciano Ballestrero era uscito da casa per andare a mettere in sicurezza la propria auto parcheggiata vicino al greto di un torrente Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

21:24 - Sono ancora senza esito le ricerche del disperso, a causa del maltempo, a Serra Riccò, comune nell'entroterra di Genova. Sabato Luciano Ballestrero, 67 anni, era uscito da casa per andare a mettere in sicurezza la propria auto parcheggiata vicino al greto di un torrente: la piena del corso d'acqua ha travolto il mezzo e dell'uomo non si sono avute più notizie.