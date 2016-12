Maltempo in Liguria, tromba d'aria a Portofino: danni alla piazzetta

Una violenta tromba d'aria ha colpito Portofino e il Golfo del Tigullio, in Liguria. Nel borgo, il vento ha divelto tendoni e strutture dei ristoranti che si affacciano sui moli e nella celebre piazzetta. Il forte vento e le mareggiate hanno provocato danni in tutto il Levante ligure. Molti Comuni sono rimasti senza elettricità a causa della caduta di pali e alberi. Una persona è rimasta ferita per il crollo di un tetto a Megli, frazione di Recco.