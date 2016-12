Maltempo in Liguria, migrante disperso nel fiume Roja a Ventimiglia

Un migrante sarebbe stato travolto a Ventimiglia dalle acque del fiume Roja, mentre cercava riparo con altri due immigrati su una piattaforma di cemento. I tre avevano trascorso la notte in una feritoia sotto un ponte a Roverino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno avviato le ricerche dell'uomo e le operazioni per trarre in salvo gli altri due migranti.