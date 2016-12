13 novembre 2014 Maltempo in Liguria, l'esercito al lavoro per mettere in sicurezza le frane A Piacenza, in Emilia Romagna, è stato chiuso un tratto della Tangenziale sud per il pericolo esondazione del torrente Riello Tweet google 0 Invia ad un amico

10:46 - Dopo le piogge uomini e mezzi dell'Esercito lavorano per ripristinare strade, svuotare i piani bassi da acqua e fango a Campo Ligure e negli altri centri alluvionati della Liguria. A Piacenza è stato provvisoriamente chiuso, in entrambe le direzioni, un tratto della Tangenziale sud, per il pericolo esondazione del torrente Riello. E' stata invece riaperta la variante alla statale 62 "della Cisa" in corrispondenza di Collecchio, in provincia di Parma.