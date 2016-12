Maltempo in Liguria e Toscana, trovati i corpi dei due coniugi dispersi a Leivi

Continua l'allerta maltempo Liguria e Toscana; scuole chiuse in diversi Comuni. Ieri nubifragi e allagamenti nel Genovese. Dieci persone sono state salvate coi gommoni a Chiavari dove l'acqua è arrivata nel centro. A Leivi sono stati individuati i cadaveri dei due anziani dispersi. I corpi si trovavano fra le macerie della loro casa, investita da una frana. Tratta in salvo, invece, una donna incinta di otto mesi. Attesa per la piena del fiume Magra.

21:58 Verbania: frana si abbatte su auto

Una frana è piombata su quattro auto a Carpugnino (Verbania), tra l'autostrada A26 e la statale 32. Soltanto lievi ferite per gli automobilisti, trasportati dal 118 in codice verde all'ospedale di Novara per accertamenti.

21:38 Rio Lovassina esonda, allagamenti nell'Alessandrino

Ancora allagamenti nell'Alessandrino. Per la quarta volta in un mese il rio Lovassina è uscito dagli argini e ha allagato Spinetta Marengo, sobborgo di Alessandria. Le acque del rio hanno invaso strade e campi anche a Litta Parodi. Diversi comuni - Gremiasco, Casasco, Momperone, Pozzol Groppo, Monleale, Brignano Frascata e alcune frazioni di Volpedo e Montemarzino - sono senza acqua potabile. Diverse le strade chiuse per il rischio frane nelle zone di Gavi, Viguzzolo, val Grue e Val d'Ossola.

20:19 Nubifragio nel Savonese: allagamenti

Temporali di forte intensità hanno colpito nelle ultime ore Ceriale, dove è esondato il rio San Rocco, e Albenga, nel Savonese. Allagate le Poste del lungomare, scantinati e negozi. A rischio esondazione il torrente Varatella a Borghetto Santo Spirito. I vigili del fuoco sono impegnati in diverse situazioni di emergenza anche per liberare automobilisti rimasti prigionieri a bordo delle vetture a Borghetto e alla periferia di Albenga. Il sindaco ha invitato la popolazione a non uscire di casa.

20:06 Serracchiani firma decreto stato calamità

La presidente del Fvg Debora Serracchiani e l'assessore alla Protezione civile Paolo Panontin hanno firmato un decreto per la dichiarazione dello stato di calamità naturale nella Regione a seguito dell'ondata di maltempo che sta colpendo diverse porzioni di territori. Con un successivo decreto è stata stanziata la somma di 1 milione di euro per far fronte ai primi interventi, nonché a copertura delle prime spese relative all'invio di una colonna di soccorso, partita stamani per la Liguria.

19:08 Liguria, 80 militari impegnati nei soccorsi

Sono circa 80 i militari dell' Esercito che dal primo pomeriggio sono all'opera nella provincia di Genova su richiesta della Prefettura per fronteggiare l'emergenza maltempo. In particolare, l'Esercito sta intervenendo a Chiavari, Cogorno e Carasco con i mezzi speciali del genio, idonei al ripristino della viabilità, con motopompe, e torri d'illuminazione campale.

18:57 Cresce il livello di Po e Ticino nel Pavese

Dopo le intense piogge registrate nelle ultime ore, il livello di Po e Ticino è cresciuto nel pavese ma, per il momento, resta ancora sotto i livelli di guardia. La situazione del Ticino è legata, oltre al maltempo, anche al Lago Maggiore. Al momento il livello del fiume non desta preoccupazioni nel capoluogo: più critica la situazione a Bereguardo (Pavia), dove il ponte in chiatte rischia una chiusura temporanea.

16:37 Aperta un'inchiesta per omicidio colposo

Il pubblico ministero Biagio Mazzeo ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo dopo il ritrovamento dei cadaveri Carlo Arminise e Franca Iaccino, i coniugi dispersi a Leivi. Le salme verranno trasferite all'obitorio dell'ospedale di Lavagna e messe a disposizione dell'autorità giudiziaria.

16:31 Leivi, trovato anche il secondo cadavere

I vigili del fuoco hanno trovato anche il corpo della seconda persona dispersa, Franca Iaccino, deceduta insieme al marito, Carlo Arminise, il cui corpo è stato recuperato pochi minuti fa fra le macerie della loro casa investita da una frana a Leivi.

16:19 Liguria, trovato un corpo a Leivi

E' stato individuato un corpo nei pressi della casa crollata ieri a Leivi per una frana dove risultano disperse due persone.

13:24 Frana colpisce palazzina a Genova: famiglie evacuate

Una frana ha colpito una palazzina a Genova Prà, in via Villini Negrone 18. Ventitre famiglie sono state evacuate per precauzione. Tra le circa 60 persone allontanate ci sono anche disabili e bambini. Sul posto squadre di Vigili del fuoco e della Protezione civile.

13:18 Carabinieri presidiano case e negozi evacuati

Una decina di pattuglie di carabinieri del battaglione Liguria sta presidiando le case evacuate e i negozi alluvionati del centro di Chiavari per evitare azioni di ladri o sciacalli. Un servizio già sperimentato con successo nell'alluvione del 9 ottobre a Genova, quando decine di persone vennero arrestate per essere state sorprese a rubare all'interno degli esercizi commerciali colpiti. Molti commercianti hanno i magazzini e le cantine pieni di merce per le vendite di Natale.

13:06 Liguria, allerta 2 prorogata fino alle 15 di mercoledì

Prorogata l'allerta 2 in Liguria, fino alle 15 di mercoledì, a causa delle persistenti e intense piogge. Lo ha annunciato il Dipartimento regionale della Protezione civile. L'allerta 2 include anche anche i Bacini Marittimi di Ponente, da Imperia a Noli, dove è stata emessa un'allerta 1 fino alle 17. Da quell'ora il livello verrà innalzato al livello 2 fino alle 15 di mercoledì.

12:37 Leivi, chi sono i coniugi dispersi

Sono Carlo Arminise, 73 anni, e Franca Iaccino, 69, i due pensionati dispersi dopo una frana causata dal maltempo che ha distrutto la loro abitazione a Leivi. Sul posto stanno operando anche le unità cinofile della protezione civile. Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco.

12:28 Esonda anche il Lago d'Orta

Dopo il Lago Maggiore, anche il Lago d'Orta è esondato a Omegna a causa delle abbondanti piogge che stanno interessando la provincia di Verbania. Allagata la zona dei parcheggi pubblici e la piazza davanti all'ospedale Madonna del Popolo. Resta critica la situazione in valle Strona, dove la provinciale è chiusa per il rischio frane. Per limitare i disagi alla circolazione, oggi e domani le scuole della valle sono state chiuse.