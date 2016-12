13:23 - La pioggia ha causato il black out di una centralina dell'aeroporto di Genova, bloccando l'attività della torre di controllo e impedendo agli aerei di atterrare. La centralina gestisce le radio frequenze e le luci in pista. Gli aerei in partenza sono decollati, anche se con ritardi, quelli in arrivo sono fermi negli scali di partenza. Un volo in arrivo è stato dirottato.