Maltempo,Gabrielli:gente esasperata

17:40 - Un Paese "come il nostro, che può stare di diritto tra i primi nel mondo, non può permettersi di pagare dazi di questa portata". Parola di Franco Gabrielli, intervenuto a Lavagna (Genova) sulle vittime delle alluvioni in Italia. Il capo della Protezione civile ha poi sottolineato, in riferimento a Carrara, che "l'esasperazione ha portato la gente a occupare il municipio. O diamo una risposta o ci perdiamo per strada un pezzo di Paese".