Maltempo, esondazioni in Liguria: frana sui binari, allagata Chiavari

L'emergenza maltempo torna a colpire la Liguria, dove numerosi torrenti sono esondati. La situazione più critica nella zona di Chiavari: allagata la città. Tratti in salvo i due dispersi nell'entroterra. Tromba d'aria con raffiche a più di 100 km/h sul ponente di Genova. Al Nuovo Borgo Terminal il forte vento ha fatto cadere una trentina di container. La Protezione civile intanto ha diramato una nuova allerta temporali da Nord a Sud.

01:56 Carasco, tratti in salvo i due dispersi

Le due persone disperse a Carasco, nell'entroterra di Chiavari, in Liguria, stanno bene. Lo conferma il sindaco del paese all'emittente locale Primocanale. Le due donne non sono ferite, ma in stato di choc. La donna incinta è attualmente sotto osservazione. L'abitazione si trova fra Carasco e Leivi, dove otto persone sono state evacuate perché la loro casa era minacciata da un costone di terra.

01:28 Liguria, attesa per la piena del fiume Magra

Un'ondata di piena è attesa in mattinata alla foce del fiume Magra, nello Spezzino. E' quanto comunicato dal servizio di Protezione civile agli abitanti di Ameglia, cui è stato raccomandato di trovare riparo ai piani alti delle abitazioni. L'ondata di piena del fiume è attesa tra le 6 e le 12, con una portata stimata in tremila metri cubi al secondo.

01:16 Carasco, tra i dispersi una donna incinta

I dispersi sarebbero una donna incinta e una signora anziana. Il sindaco di Carasco, Massimo Casaretto, ha fatto un appello alle persone che risultano disperse di mettersi in contatto con le autorità. "La casa non è raggiungibile a causa del fango - ha spiegato - stiamo aspettando i soccorsi".

00:27 Crolla abitazione, due dispersi a Carasco

Due persone risulterebbero disperse in seguito al crollo di una piccola abitazione a Carasco, nell'entroterra di Chiavari in provincia di Genova. Sul posto i vigili del fuoco che stanno verificando le voci raccolte da alcuni testimoni della zona.

23:46 Intercity bloccato sui binari in Liguria

Un treno intercity, il 685 Milano-Livorno, con un centinaio di passeggeri a bordo è rimasto bloccato lungo la linea per una frana caduta sui binari tra Zoagli e Chiavari. Sul posto si sono recati i tecnici di Rfi che con un locomotore di emergenza hanno trainato all'indietro il convoglio fino alla stazione di Zoagli. Successivamente il treno sarà retrocesso fino a Rapallo dove verrà istituito un servizio di autobus sostitutivo.

23:18 Chiavari, vigili del fuoco salvano persone

Una decina di persone è stata tratta in salvo dai sommozzatori dei vigili del fuoco che con speciali gommoni da rafting hanno passato al setaccio le vie del centro di Chiavari invaso delle acque dei torrenti esondati. Alcune persone erano intrappolate nei negozi oppure ai piani bassi delle loro abitazioni, altre si trovavano per strada. Al momento, secondo quanto riferito dalla centrale operativa della Tigullio Soccorso, non risultano persone ferite a causa dell'esondazioni.

23:00 Frana sui binari in Liguria tra Chiavari e Zoagli

Un costone di terreno è franato a causa della pioggia sul tratto ferroviario che collega le stazioni di Chiavari e Zoagli. Il pietrisco ha invaso un binario mentre l'altro è stato allagato da acqua e fango. La circolazione ferroviaria nella zona è stata bloccata e nessun treno può transitare. Sul posto stanno operando mezzi dei vigili del fuoco, della polfer e tecnici di Trenitalia.

22:37 A Carasco esondato il fiume Entella

Il fiume Entella è esondato a Carasco, comune nell'entroterra di Chiavari, provocando allagamenti. Nella zona risultano allagamenti anche a Mezzanego, dove sono stati chiusi dei ponti comunali, e a Vignolo, dove è stato chiuso un ponte che collega il paese alla strada provinciale.

22:27 Liguria, allagamenti a San Colombano e Borzonasca

I comuni di San Colombano e Borzonasca, nell'entroterra di Chiavari, "sono sott'acqua". Lo hanno riferito i sindaci dei due paesi alla Protezione Civile regionale che sta seguendo l'evoluzione di una perturbazione molto violenta sul Golfo del Tigullio e nel suo entroterra. "Una cellula temporalesca è fissa su quella zona - ha riferito l'assessore alla Protezione Civile, Raffaella Paita -. Al momento non sono state registrate vittime". Nei due comuni si sono recati Vigili del Fuoco e Protezione Civile.

22:26 Allagamenti a Chiavari

Un violento nubifragio si sta abbattendo Sul Tigullio e nel suo entroterra. Si hanno notizie di allagamenti e criticità in Fontanabuona e in particolare a San Colombano Certenoli dove è esondato il torrente Lavagna. A Chiavari sono esondati i torrenti Campodonico e Rupinaro. Il centro storico e la stazione ferroviaria di Chiavari sono allagate, chiusi i sottopassi. Il sindaco della cittadina ha fatto appello a non uscire di casa e a salire ai piani alti per chi vive vicino ai corsi d'acqua.

21:04 Domani scuole chiuse nella "zona rossa" a Parma

Chiuse le scuole, dagli asili nido alle medie, nella "zona rossa" di Parma delimitata dopo l'alluvione del 13 ottobre scorso. Lo ha deciso il sindaco Federico Pizzarotti in un incontro del Coordinamento soccorsi, convocato dal viceprefetto vicario Michele Formiglio. Avviate le attività di prevenzione, con la costruzione di un piccolo argine in corrispondenza della casa di cura Piccole Figlie e con circa 10.000 sacchetti in alcuni punti sensibili dell'argine del Baganza.

20:02 Esonda canale vicino Roma, allagamenti sull'Aurelia

Allagamenti anche su via Aurelia, tra Furbara e Santa Marinella, per l'esondazione di un canale a causa del forte nubifragio che ha interessato il litorale a nord di Roma. Lo si apprende dalla polizia stradale. A quanto riferito dalla polstrada, è accaduto all'altezza del chilometro 50. La strada è rimasta aperta, ma si procede con cautela.

19:07 Tromba d'aria a Genova

Tromba d'aria con raffiche di vento a più di cento chilometri all'ora nel pomeriggio sul ponente di Genova. Al Nuovo Borgo Terminal Container nei pressi di Prà alcuni conteiner sono volati finendo sulla passeggiata a mare della fascia di rispetto. La zona è stata chiusa dai vigili urbani. Container sono caduti al suolo anche al Vte di Voltri. Non si segnalano feriti.

18:58 Ancora allerta temporali da Nord a Sud

Nuovo allerta meteo dal Dipartimento della Protezione civile. L'avviso di condizioni meteorologiche avverse prevede in particolare il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle regioni del nord e sulla Toscana. Dalle prime ore di domani sono previste inoltre precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna, in successiva estensione a Calabria e Basilicata, specie sui settori ionici, Sicilia e Puglia.

18:44 Nubifragio vicino Roma, strade e scantinati allagati

Un forte nubifragio ha colpito nel pomeriggio il litorale a nord di Roma. Diverse le richieste di soccorso arrivate ai vigili del fuoco per allagamenti in strade e scantinati. Secondo quanto si è appreso dai pompieri, tra le zone interessate Ladispoli, Cerveteri e Cerenova.