Maltempo, esondano i torrenti a Chiavari: allagata la cittadina, soccorsi al lavoro

00:27 - Una decina di persone è stata tratta in salvo dai sommozzatori dei vigili del fuoco che con speciali gommoni da rafting hanno passato al setaccio le vie del centro di Chiavari, in Liguria, invaso delle acque dei torrenti esondati. Alcune persone erano intrappolate nei negozi oppure ai piani bassi delle loro abitazioni, altre si trovavano per strada. Una frana si è abbattuta sui binari tra il paese e Zoagli: tutti i treni sono bloccati.