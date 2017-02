Maltempo, allerta fino a lunedì in gran parte della Liguria

Non accenna a diminuire l'ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla Liguria. La Protezione civile ha così deciso di prolungare l'allerta arancione per piogge e temporali sull'area orientale fino alle 6 di lunedì. Allerta gialla fino alle 21 di domenica nel centro della Liguria, sulle coste, e fino alla mezzanotte nell'entroterra, sempre per pioggia. Livello giallo per neve fino alle 3 nel Savonese e in buona parte della provincia di Genova.