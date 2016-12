Lo yacht "inguaia" Flavio Briatore, condannato a 1 anno e 11 mesi

I giudici hanno condannato a 1 anno e undici mesi anche il comandante dello yacht, Ferdinando Tarquini. Condannati anche due degli altri tre imputati, amministratori della Autumn Sailing Limited, proprietaria del megayacht.



L'accusa mossa dai pm Patrizia Petruzziello e Walter Cotugno per Briatore e per gli altri quattro imputati è quella di avere usato il megayacht per uso diportistico in acque territoriali italiane dal luglio 2006 al maggio 2010 senza versare la dovuta Iva all'importazione per 3,6 milioni di euro. Inoltre di avere indicato l'uso di carburante come esente dalle accise mentre doveva essere soggetto a imposte, e di emissione di fatture per operazioni inesistenti.