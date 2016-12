Lite condominiale per un barbecue Donna accoltellata dal vicino

Una donna in gravi condizioni e un arresto per tentato omicidio sono il bilancio di una lite condominiale scoppiata a Sestri Levante in Liguria. Motivo del contendere un barbecue, acceso dal vicino al piano terra. Una 45enne ha protestato vivacemente lanciando anche acqua dal terrazzo. Il vicino, un disoccupato di 52 anni l'ha affrontata sulle scale colpendola con due coltellate al ventre e ferendo anche il figlio accorso in aiuto della madre.