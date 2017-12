Liguria, treno bloccato dal gelo per ore sui binari: a bordo c'erano 400 persone

E' rimasto bloccato per ore, sulla linea ferroviaria tra Milano e Nizza, un treno Thello, per un guasto legato al gelo sui binari e sulla linea elettrica. A bordo c'erano 400 persone, distribuite in sette carrozze: durante la lunga sosta forzata, sono state tutte radunate negli unici quattro vagoni in cui il riscaldamento funzionava. Il convoglio è ripartito solo alle 21, dopo uno stop di quattro ore.