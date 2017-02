Liguria, razzie di mimose e ginestre: colline pattugliate dai carabinieri

Mancano ancora tre settimane alla festa della donna, ma le mimose già vanno a ruba. Letteralmente, perché in Liguria, dove il fiore femminile per eccellenza ha la sua culla più fertile, i ladri di piante sono in azione per fare scorte di mimose e ginestre. Ma anche semplicemente di erica, ruscus, pitosforo. E tutto viene rivenduto sul mercato nero, in un periodo in cui di queste piante c'è forte richiesta.