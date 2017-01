Liguria, il consueto tuffo di Santo Stefano nelle acque del Levante

Quest'anno il clima è tutto sommato mite e quindi non è stato difficile per gli amanti del Cimento invernale, abituati a sfidare temperature molto più rigide, a tuffarsi nelle acque a 14 gradi di Riva Trigoso, vicino a Sestri Levante, in Liguria. Al netto delle assenze giustificate di alcuni assidui frequentatori di questa goliardica manifestazione, fermati dall'influenza, quest'anno, secondo gli organizzatori, è stato battuto il record di presenze: più di 200 persone hanno deciso di sfidare le onde invernali per rinnovare simbolicamente la tradizione dei pescatori.