Liguria, due anziane uccise dal caldo Stroncate da un malore in spiaggia

Due anziane sono morte per le temperature torride che hanno investito il Paese. La prima, una milanese di 85 anni, stava camminando in riva al mare a Marinella di Sarzana (La Spezia) quando è stata colta da malore: a nulla è servito l'intervento di un medico in vacanza. Un'altra anziana è morta in mare a Spotorno (Savona), anche lei dopo un malore. In Liguria sono sette le persone decedute in spiaggia per il caldo negli ultimi giorni.